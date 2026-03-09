100-годишната баба Небие шиела юрганите на цялата Павликенска околия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С четири поколения наследници, приятели и съседи посрещна 1 век Небие Ахмедова от село Недан. В Деня на жената най-новият столетник в община Павликени бе уважен от кмета инж. Емануил Манолов.

Богато е родословното дърво на Небие. Със съпруга й Яша имат пет деца, 11 внуци, 16 правнуци, 11 праправнуци и дори един прапрапра внук.

"Да имаш късмета още дълги години да радваш твоите хора", пожелах на баба Небие кметът. И още – да се грижи за цветето, което й подарил, докато листата му опрат тавана.

Роднините на 100-годишната жена разказват, че тя била много веща в шиенето на юргани за чеиз. От цялата околия хората нея търсели да направи юрганите им, защото нейните били най-хубави. Слагала истинска вълна и умело ушивала фигурките на лицевата страна, а понякога юрганът заемал пода на цялата стая.

"В живота на хора като баба Небие е събрана историята на цял един век – с труд, грижа за семейството и много обич.

Баба Небие е пример за силата на българската жена – тиха, работлива и всеотдайна", написа във фейсбук инж. Манолов.

Той пожелава на столетницата здравето и доброто настроение да бъдат нейни верни спътници още дълги години, а домът ѝ в Недан винаги да бъде пълен с деца, смях и топлина.