Русе приема историческата първа финална четворка на Демакс+ Висша лига при жените

Русе ще бъде домакин на финалната четворка (плейофи) в първото историческо издание на шампионата Демакс+ Висша лига при жените. Полуфиналите и финалите на надпреварата ще се проведат на 14 и 15 март в зала „Дунав", а домакин на турнира е местният волейболен клуб Любо Ганев - Автосвят. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

До заключителната фаза на първенството достигнаха първите четири отбора от редовния сезон - Волейболна академия Стойчев и Казийски (ВАСК), Локомотив София, Спартак Варна и домакините от Любо Ганев - Автосвят. Те ще определят първия шампион в новосъздадения формат.

Зала „Дунав" отново ще приеме важен турнир от календара на българския волейбол. По-рано през сезона съоръжението бе домакин и на първото издание на турнира за Купа България - Висша лига (жени). Партньор на финалната четворка отново е Община Русе, която традиционно подкрепя инициативите за развитие на волейбола в региона.

Програма на финалната четворка:

Зала „Дунав"

14 март – Полуфинали

15:00 ч. – Волейболна академия Стойчев и Казийски – Спартак Варна

17:30 ч. – Локомотив 1929 НИДО (София) – Любо Ганев - Автосвят (Русе)

15 март

12:30 ч. – Мач за трето място

14:30 ч. – Финал

Всички срещи ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на Българската федерация по волейбол, както и във Facebook страницата на Национална волейболна лига жени, което ще даде възможност на по-широка аудитория да проследи първото издание на турнира.

Шампионатът Демакс+ Висша лига е създаден с ясна мисия - да подпомогне развитието на младите състезателки в българския волейбол. Форматът дава възможност на клубовете да предоставят повече игрово време в реална състезателна среда на перспективни волейболистки от школите си. Така се създават по-добри условия за плавен преход от детско-юношеския към професионалния волейбол, което е ключова стъпка в изграждането на следващото поколение състезателки.