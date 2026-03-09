ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мая и Владо Николови изгледаха загуба на сина им С...

Свищов влага 40 000 евро за LED осветление в две села

Дима Максимова

Драгомирово и Морава ще имат ново LED осветление по улиците Снимка: Община Свищов

Община Свищов въвежда енергоефективно LED осветление в още две населени места. Със средства в размер на 40 хил. евро, осигурени от Инвестиционната програма на Общината за 2025 година, ще бъдат инсталирани 550 нови енергоспестяващи лампи.

В село Драгомирово ще бъдат подменени 250 осветителни тела, а в село Морава дейностите ще обхванат 300 улични лампи.

През последните няколко години община Свищов активно инвестира средства в подмяната на уличното осветление и въвеждането на енергийно ефективни мерки в полза на населението и опазването на околната среда., припомнят от местната управа.

Инвестицията в енергоспестяващо LED осветление е дългосрочно решение, което значително ще оптимизира общинските разходи. Спестените средства от електроенергия и поддръжка ще бъдат пренасочени към други важни за жителите на общината социални и инфраструктурни проекти.



