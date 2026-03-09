Кметът на Пловдив: Започва процедура за пълна реконструкция на Околовръстното на "Тракия"

4-километровото трасе ще бъде ремонтирано основно, ще се подмени канализацията и ще се поставят нови осветителни тела

Разбитото Околовръстно шосе на "Тракия" е напът да бъде ремонтирано, става ясно от изявление на кмета Костадин Димитров. По думите му строителните дейности ще обхванат бул. „Цар Симеон" и „Ягодовско шосе" в участъка от „Асеновградско шосе" до пътен възел „Скобелева майка".

След обследване е установено, че текущи ремонти не са ефективни.

Проектът ще се изпълнява чрез инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор. Обхватът е разделен на два етапа, който ще се изпълняват според осигуреното финансиране.

Предвижда се реконструкция на пътното платно, което е с дължина 4 км и изграждане на нов тротоар от южната страна на бул. "Цар Симеон".

Успоредно ще се извърши подмяна на старите етернитови водопроводи и изграждане на нови канализационни клонове. Ще се постави нова светофарна уредба, енергоефективно улично осветление и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

За определяне на прогнозната стойност се провеждат пазарни консултации, веднага след което ще се обяви и обществената поръчка за изпълнение.

Обектът беше включен като приоритетен проект по Инвестиционната програма за общински проекти "Ремонт на Околовръстен път в Тракия", където бяха заложени 8 180 670,10 евро. Дейностите по реализацията на проекта ще започнат веднага след осигуряване на финансирането от държавата.