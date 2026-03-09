Временна промяна в движението на шест линии от „Общински транспорт" на 10 март в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кръстовището на бул. „Трети март" и ул. „Ген. Никола Рибаров" ще бъде блокирано на 10 март, вторник, от 9 ч., заради протеста на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. В заявлението си организаторите са обявили затваряне на кръстовището до 18 часа.

Поради тази причина се налага временна промяна в маршрутите на шест линии от „Общински транспорт".

Линии № 2, № 9 и № 24 няма да достигат до спирка „Бор" и да тръгват в обратна посока от спирка „Млекозавод", а ще отиват до спирка „Сент Уан" и в обратна посока ще тръгват от спирка „Гимназия по корабостроене".

Линии № 6, № 16 и № 19 след спирка „Сент Уан" ще продължават по следния маршрут:

Спирка „Сент Уан" – ул. „Стефан Стамболов" – пътен възел „Охлюва" – бул. „България" – спирка „Метро", след което линии № 6 и № 16 ще продължават по маршрутите си.

В обратна посока линии № 6, № 16 и № 19 след спирка „Метро" ще продължават по следния маршрут:

Спирка „Метро" – бул. „България" – пътен възел „Охлюва" – ул. „Стефан Стамболов" – бул. „Мидия-Енос" – ул. „Николаевска" – спирка „Гимназия по корабостроене", след което трите линии ще продължават по маршрутите си.

Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с временните промени.