Юристите Доля Пчелинска и Огнян Рачев са новите зам.-областни управители на Варна

Надежда Алексиева

Снимка: Архив.

Със заповед на служебния министър председател за зам. областни управители на област Варна са назначени юристите Доля Пчелинска и Огнян Рачев.

Те ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяване на държавната политика на територията на областта, както и координацията между държавната и местната власт, съобщават от пресслужбата на администрацията.

Огнян Рачев е магистър по право, завършил ТУ – Варна, адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Варна. Той за втори път влиза в екипа на политическия кабинет на областния управител и добре познава спецификата на работата в Областна администрация, с която работи в продължение на една година /август 2023 – юли 2024/.

Доля Пчелинска също е магистър по право и адвокат, през последните години тя редовно бе избирана в състава на РИК – Варна.

Снимка: Архив.

