Задържаха пратки с лекарства с неясен произход, подготвени за изпращане в ЕС

Служители от отдел „Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи задържаха пратки с лекарствени продукти с неясен произход, подготвени за изпращане в ЕС, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията е проведена на 6 март след получена оперативна информация за предстоящо изпращане на пратки с лекарствени продукти с неясен произход за чужбина. В хода на специализираната полицейска операция служителите задържали опаковани пратки при опит да бъдат изпратени чрез български доставчик на куриерски услуги. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.

БТА припомня, че на 27 февруари столичната полиция предотврати изпращането на няколко международни пратки, съдържащи над 100 кутии с анаболни стероиди, хормон на растежа и пептиди, предназначени за Италия, Германия, Белгия и Чехия.