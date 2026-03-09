Виктор Чаушев: Предлагаме 24 промени в транспортната мрежа на София

Предлагаме 24 промени в транспортната мрежа на София - нови тролейбусни и електробусни линии. Това е една от най-значимите промени в наземния градски транспорт, защото касае квартали като "Люлин", "Надежда", "Младост", "Гоце Делчев", "Лозенец", "Хаджи Димитър" и др. Създаваме нови връзки за обслужването на "Орландовци" и "Надежда" с центъра на града. Това съобщи зам.-кметът по транспорта на София Виктор Чаушев.

Той обясни, че това е комплексно предложение, тъй като се предвижда и покупка на 75 тролейбуса и 50 електробуса, за които вече има избран изпълнител.

"Планираме средствата за тях да дойдат от оперативна програма "Околна среда", за да ги получим обаче трябва да има приета концепция - да е ясно къде ще се движат новите транспортни средства, какъв подвижен състав ще заменят, какъв ще е екологичният ефект и др. Затова призовавам общинските съветници в четвъртък да подкрепят този доклад, за да може да кандидатстваме за европейско финансиране и да реализираме тази инвестиция в електротранспорт", призова Чаушев.