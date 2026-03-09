ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни китайски фосили запълват критична празнина ...

Сменен е заместник областният управител на Ловеч

1772
Нели Читинова КАДЪР: Фейсбук/Областна администрация Ловеч

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров заместник областният управител Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Това съобщават от областната администрация.

Читинова бе назначена през август 2023 г., като преди това е била главен експерт „Човешки ресурси“ в Областната администрация. Сега тя се връща на предишната си длъжност. 

За нов заместник областен управител е назначена Диляна Пиронкова, съобщи БТА. 

От 23 февруари областен управител е Поля Върбанова, която бе назначена на  мястото на освободената от длъжност Дора Стоянова.

