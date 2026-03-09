Сменен е заместник областният управител на Ловеч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров заместник областният управител Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Това съобщават от областната администрация.

Читинова бе назначена през август 2023 г., като преди това е била главен експерт „Човешки ресурси“ в Областната администрация. Сега тя се връща на предишната си длъжност.

За нов заместник областен управител е назначена Диляна Пиронкова, съобщи БТА.

От 23 февруари областен управител е Поля Върбанова, която бе назначена на мястото на освободената от длъжност Дора Стоянова.