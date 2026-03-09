СДВР разби фабрика за производство на анаболи и стероиди

СДВР разби база за нелегално производство на анаболи, стероиди и хранителни добавки. Подробности се очакват на брифинг в 17 часа.

Това е втори удар срещу нелегални анаболи на СДВР. На 6 март от отдел "Икономическа полиция" в дирекцията имало получена оперативна информация за предстоящо изпращане на пратки с лекарствени продукти с неясен произход за чужбина. В хода на специализираната полицейска операция служителите задържали опаковани пратки при опит да бъдат изпратени чрез български доставчик на куриерски услуги. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.