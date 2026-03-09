"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започва основният ремонт на улица „Полтава"

във великотърновския квартал „Колю Фичето"

До дни започва първият етап от основния ремонт на улица „Полтава" във Велико Търново – една от главните транспортни артерии към големия жилищен квартал „Колю Фичето".

Отсечката с дължина над 1,1 км и прилежащите към нея локални платна ще бъдат преобразени и цялостно преасфалтирани, обновени ще бъдат тротоарите, предвижда се създаване на нови зелени площи и залесяване, значително увеличени ще бъдат и паркоместата.

С реконструкцията ще бъде сложен край на ВиК-авариите – целият водопровод по улица „Полтава", който е на няколко десетилетия, ще бъде подменен.

Първият етап включва разширяване на участъка на „Полтава" от ул. „Арх. Петър Матанов" до ул. „Симеон Велики". Там ще бъде изградена нова подпорна стена, а това ще позволи целият скат в подножието на бул. „България" да бъде използван за оформяне на десетки паркоместа и нови зелени площи.

Изграждането на подпорната стена налага премахване на 12 стари широколистни дървета, което е съгласувано с отдел „Екология, чистота и озеленяване". Това ще бъде компенсирано както със засаждането на нови широколистни дървета от видове, чиито корони правят достатъчно широка сянка, така и с оформянето на изцяло нови зелени пространства.

В участъка между двата края на улица „Симеон Велики" ще бъдат облагородени и благоустроени локалните платна към жилищните сгради – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.

Цялата улица „Полтава" - от пресечката с ул. „Арх. Петър Матанов" до кръстовището с ул. „Симеон Велики" при Mall Veliko Tarnovo, ще бъде основно преасфалтирана, обновени ще бъдат тротоарите. Всички оформени паркоместа ще са над 170.

Финансирането на целия проект за ул. "Полтава" е осигурено по Националната инвестиционна програма за общините.