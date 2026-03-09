Започва основният ремонт на улица „Полтава"
във великотърновския квартал „Колю Фичето"
До дни започва първият етап от основния ремонт на улица „Полтава" във Велико Търново – една от главните транспортни артерии към големия жилищен квартал „Колю Фичето".
Отсечката с дължина над 1,1 км и прилежащите към нея локални платна ще бъдат преобразени и цялостно преасфалтирани, обновени ще бъдат тротоарите, предвижда се създаване на нови зелени площи и залесяване, значително увеличени ще бъдат и паркоместата.
С реконструкцията ще бъде сложен край на ВиК-авариите – целият водопровод по улица „Полтава", който е на няколко десетилетия, ще бъде подменен.
Първият етап включва разширяване на участъка на „Полтава" от ул. „Арх. Петър Матанов" до ул. „Симеон Велики". Там ще бъде изградена нова подпорна стена, а това ще позволи целият скат в подножието на бул. „България" да бъде използван за оформяне на десетки паркоместа и нови зелени площи.
Изграждането на подпорната стена налага премахване на 12 стари широколистни дървета, което е съгласувано с отдел „Екология, чистота и озеленяване". Това ще бъде компенсирано както със засаждането на нови широколистни дървета от видове, чиито корони правят достатъчно широка сянка, така и с оформянето на изцяло нови зелени пространства.
В участъка между двата края на улица „Симеон Велики" ще бъдат облагородени и благоустроени локалните платна към жилищните сгради – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.
Цялата улица „Полтава" - от пресечката с ул. „Арх. Петър Матанов" до кръстовището с ул. „Симеон Велики" при Mall Veliko Tarnovo, ще бъде основно преасфалтирана, обновени ще бъдат тротоарите. Всички оформени паркоместа ще са над 170.
Финансирането на целия проект за ул. "Полтава" е осигурено по Националната инвестиционна програма за общините.