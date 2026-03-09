6 г. затвор за лидер на банда за имотни измами

6 г. затвор получи лидер на банда за имотни измами с инициали Св. Г. Останалите шестима членове на групата са получили различни по-малки наказания - единият 3 години и 6 месеца затвор, други трима 3 години условно, а двама 2 години условно, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението срещу тях е за това, че от януари 2016 до 22.03.2018 г. в София участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат измами.

Дейността на групата била извършване на имотни измами и придобиване по неправомерен начин на недвижими имоти. Схемата била следната: от доверени лица установявали имот, който няма наследници и изготвяли или се сдобивали с неистинско завещание, на което бил придаден вид, че е саморъчно завещание на починалия собственик в полза на лице, приближено до групата. Узаконявали притежанието от лицето на имота при нотариус.

След издаване на нотариален акт на името на лицето, най-често извършвали фиктивна продажба на друго лице от обкръжението на групата. След това обявявали имота на свободния пазар и той се продавал на външно за групата лице, което не знаело обстоятелствата около придобиването на имота.

Първоинстанционната присъда на СГС подлежи на проверка от Софийски апелативен съд.