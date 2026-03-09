ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещн...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22435846 www.24chasa.bg

6 г. затвор за лидер на банда за имотни измами

4004
Темида

6 г. затвор получи лидер на банда за имотни измами с инициали Св. Г. Останалите шестима членове на групата са получили различни по-малки наказания - единият 3 години и 6 месеца затвор, други трима 3 години условно, а двама  2 години условно, съобщиха от прокуратурата.  

Обвинението срещу тях е за това, че от януари 2016 до 22.03.2018 г. в София участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат измами.

Дейността на групата била извършване на имотни измами и придобиване по неправомерен начин на недвижими имоти. Схемата била следната: от доверени лица установявали имот, който няма наследници и изготвяли или се сдобивали с неистинско завещание, на което бил придаден вид, че е саморъчно завещание на починалия собственик в полза на лице, приближено до групата. Узаконявали притежанието от лицето на имота при нотариус.

След издаване на нотариален акт на името на лицето, най-често извършвали фиктивна продажба на друго лице от обкръжението на групата. След това обявявали имота на свободния пазар и той се продавал на външно за групата лице, което не знаело обстоятелствата около придобиването на имота.

Първоинстанционната присъда на СГС подлежи на проверка от Софийски апелативен съд.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди