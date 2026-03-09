Разследват тежката катастрофа с трима загинали в Луковитско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжната прокуратура в Ловеч разследва тежко пътнотранспортно произшествие със запалил се автомобил и трима загинали, станало вчера (8 март) около 14:40 ч., на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско. Това съобщават от прокуратурата.

Водачът на изгорелия лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Аксент“, с плевенска регистрация, движейки се в посока село Ъглен, е загубил контрол над автомобила, при което напуснал дясната пътна лента и навлязъл в лявата. В резултат на това се ударил с насрещно движещ се лек автомобил – джип „Хюндай Санта Фе“, управляван от правоспособен водач от Русе, пише БТА.

След удара лекият автомобил „Хюндай“ се е запалил, при което трима от пътниците в него – пълнолетният водач, момиче на 14 години и момче на 10 години са починали. Четвъртият пътник в автомобила е откаран в УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен с наранявания.

От полицията в Ловеч по-рано днес уточниха, че 29-годишният водач на лекия автомобил „Хюндай“ е от село Ракита, 14-годишното момиче – от село Бъркач, област Плевен, 10-годишното момче – от село Горно Абланово, област Русе. Другият пътник е на 27-години.

Шофьорът на джипа е на 70 години от Русе и не е пострадал.

Процесуално-следствените действия по делото продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Ловеч.