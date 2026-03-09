Севлиевец ще лежи 20 г. в затвора, зверски убил майка си с нож

Влезе в сила присъдата по наказателно дело от общ характер № 216 от 2025 г. по описа на Окръжен съд - Габрово, с която мъж от Севлиево е осъден на 20 години лишаване от свобода за умишлено убийство, съобщават от пресцентъра на съда.

С присъда от 3 ноември 2025 г. подсъдимият с инициали О.Ю. е признат за виновен в това, че на 23 май 2024 г., в къща на ул."Светлина" в Севлиево, по особено мъчителен начин и с особена жестокост, умишлено е умъртвил майка си, нанасяйки ѝ множество удари с нож в областта на шията, гръдния кош и двете ръце. О.Ю. е осъден на 20 години лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване.

След протест на прокуратурата и жалба от подсъдимия, делото е разгледано от Апелативен съд – Велико Търново, който с решение от 23 януари 2026 г. потвърждава присъдата на Габровски окръжен съд.

Актът на въззивната инстанция не е обжалван или протестиран, с което присъдата на Окръжен съд – Габрово влиза в законна сила.