Нейнски: Досега сме евакуирали 2600 българи, първи са били болни, семейства с деца и възрастни

Няма пряка опасност за България, увери външният министър

До този момент над 2600 българи с наше съдействие са евакуирани от района на конфликта в Близкия Изток по данни на ситуационния център. Координираме уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много български граждани. От района от Риад ще върнем последните българи. Имаме и отделни обаждания, които по различни причини или не са се качили, или не са им се обадили. Възобновили са се част от гражданските полети. От Иран сме изтеглили всички, които пожелаха евакуация през Азербайджан. Това съобщи министърът на външните работи Надежда Нейнски в предаването "Лице в лице" по bTV.

Общо около 3000 души ще бъдат евакуирани. Утре министерството ще направи специален брифинг, за да отговори на всички въпроси на журналистите. "Проведе се много полезна среща с туроператорите, министерството на туризма, беше направен анализ през всичко, през което сме преминали. Набелязахме стъпки за оптимизиране на работата - светът е много тревожно място в момента", коментира още Надежда Нейнски.

На въпрос по какъв критерий са избирали кого да върнат Надежда Нейнски обясни, че се следи всичко. "Моят телефон се предава от ръка на ръка, много хора лично са ми се обаждали, включително и през нощта, на което гледам с уважение. Критерият е много ясен - първо семейства, възрастни хора и хора, които имат здравословни проблеми - с диабет, на хемодиализа, със сърдечни заболявания. Издадох изрична заповед по какви критерии да бъдат правени прословутите списъци. Дали има неправомерни неща на място, тепърва ще бъде направен доклад с анализ къде какво се е случило", каза още външният министър.

Това е голям жест - Обединените арабски емирства да удължат безплатно престоя на българите там, коментира още Нейнски и увери, че държавната е направило максималното - мобилизирани са били всички възможни ресурси.

"Няма пряка опасност за България. По отношение на противоракетна и противовъздушната отбрана разчитаме на съюзниците в рамките на НАТО. Турция защитава ракети да не стигнат до България. Колкото до дроновете, това не подценява българската противовъздушна отбрана. И там имаме партньорство. По отношение за антитерористичната сигурност, имаме увереност, че нямаме такава заплаха. Координацията ще създаде необходимото ниво на спокойствие, което българските граждани заслужават", каза още външният министър и уточни, че НАТО не е страна в конфликта.