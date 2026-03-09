Кметът на Русе кани партии и коалиции на консултации за предстоящите избори

На основание чл. 91 от Изборния кодекс кметът на община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 51-вото Народно събрание да участват в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии.

Срещата ще се проведе на 12 март /четвъртък/ от 13 часа в Заседателната зала на третия етаж в сградата на общинската администрация на пл. „Свобода" №6.

По време на консултациите ще бъдат обсъдени предложенията за назначаване на секционни и подвижни избирателни комисии, които ще участват в организацията и провеждането на парламентарните избори на 19 април 2026 г.В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.