Собственикът на разбитата фабрика за анаболи хващан и преди 4 години да прави стероиди (Снимки)

Шефът на разбитата в София фабрика за производство, съхранение и разпространение на анаболни стероиди е хващан и преди 4 години за същото престъпление. Това съобщиха на брифинг шефът на СДВР Любомир Николов и на ТД на агенция "Митници" - София, Росен Василев. Тогава е получил глоба от 25 000 лева от Изпълнителна агенция по лекарствата, която му е връчена днес.

Самият производител произволно избирал имена на анаболите и ги разпространявал в интернет. В склада са открити милиони блистери и ампули, които съдържат анаболни вещества. След това мъжът ги продавал до хора, които не знаят какво поглъщат или си инжектират, каза Николов.

Сигналът, довел до разкриването на фабриката, дошъл от Столичната митница, която засекла празна пратка от Нидерландия с блистери, които още не били заредени с анаболни вещества.

Предстоят експертни справки за активното вещество в ампулите и блистерите. Предполага се, че са тестостеронно производни продукти.

Един е задържан. Той е регистриран за подобно престъпление преди 4 години, когато от сайта Анаболи.бг където пак разпространявал подобни продукти.

Арвстуваният мъж е наемател на склада, казал, че се занимава с целия процес.