Хасан Адемов запозна зам.-председателя на ЕК с усилията на кабинета да защити най-уязвимите хора

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов запозна заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) Роксана Мънзату с усилията на кабинета да защити най-уязвимите хора. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика. Министър Адемов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Служебното правителство полага всички усилия да защити и подкрепи най-уязвимите в условия на липсващ бюджет, каза Адемов по време на среща с Роксана Мънзату, изпълнителен заместник-председател на ЕК с ресор социални права и умения, качествени работни места и подготовка. По думите му всички социални плащания, както и повишаването на пенсиите, са гарантирани въпреки липсата на редовен бюджет. Европейските средства и програми са основен инструмент за допълнителна подкрепа на най-уязвимите в тази ситуация. Само след дни предстои да започне раздаването на 531 000 пакета с 11 храни от първа необходимост, закупени със средства по европейска програма.

Основна тема на заседанието бяха инвестициите, насочени към укрепване на детското благосъстояние, социалното приобщаване и борбата с детската бедност. „Като министър в служебно правителство работя активно с всички възможни средства за защита на най-уязвимите в условията на поредни предсрочни избори. Работим по редица краткосрочни мерки, като до дни започва раздаване на хранителни помощи на най-бедните. Активирах и работата по една основна стъпка пред страната ни – изграждане на устойчив механизъм за подкрепа за енергийно бедните. Това е ключова задача - част от Националния план за възстановяване и устойчивост“, каза министър Адемов.

Използването на изкуствения интелект за насърчаване на качествената заетост и защитата на правата на работниците беше друга основна тема на заседанието. Министър Адемов беше категоричен, че технологичната трансформация трябва да поставя човека в центъра. Той подчерта, че въвеждането на изкуствения интелект следва да върви заедно с инвестиции в умения, учене през целия живот и преквалификация, както и с гаранции за защита на трудовите права.

Министърът даде пример от България, посочвайки, че наскоро данни на Евростат са потвърдили, че българският Южен централен район води по ръст на Брутния вътрешен продукт сред всички 244 района в Съюза с впечатляващите 11,6%, допълниха от пресслужбата. Една от причините за този растеж е дигитализацията на средните предприятия в Пловдив и Хасково, която повишава производителността на труда. Това е силен пример как инвестициите в обучение работят като двигател за повишаване на производителността, добави министър Хасан Адемов по време на заседанието.

Служебният социален министър се срещна също с министъра на труда и социалното осигуряване на Кипър Маринос Мушутас. В момента Кипър председателства Съвета на ЕС. Адемов се срещна и с Жан-Пиер Фарандо, министър на труда и солидарността на Франция.

В края на февруари Адемов каза, че за най-уязвимите започва раздаването на хранителните пакети, които са помощ от Европейския социален фонд.