Красимира Иванова-Атанасова е назначена за заместник областен управител на Ямбол

Със Заповед на Министър-председателя от 06.03.2026г. Красимира Иванова-Атанасова е назначена на поста заместник областен управител на област Ямбол. Това съобщават на сайта на Областна администрация Ямбол.

Иванова-Атанасова е юрист с 27 години стаж като адвокат. Притежава опит в организацията и провеждането на избори, участвайки осем пъти в избирателни комисии – за парламентарни избори, местни избори и избори за членове на Европейския парламент, като е заемала позиции на зам.-председател, секретар и член на РИК и ОИК.

„Считам, че с новия заместник областен управител ще работим добре в екип. Красимира Иванова-Атанасова има богат опит като юрист, притежава познания и в областта на изборното законодателство и относно всички етапи на подготовката и реализирането на изборния процес. Убедена съм, че с нейния професионализъм ще успеем да осигурим добра координация и прозрачна организация на предстоящите избори. Госпожа Иванова-Атанасова поема отговорността с ясното съзнание за значимостта на институцията и задачите пред нея", коментира областният управител Биляна Кавалджиева-Димитрова.