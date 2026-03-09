Владислав Русев: С подфондовете не играем хазарт с парите за пенсия

Хора преди пенсия отиват в консервативния подфонд. Не носи висока доходност, но е по-сигурно. Младият човек ще получи много повече, ако парите му са инвестирани в акции. Акциите не са лоши, единственият недостатък е, че в кратки периоди може да не носят висока доходност. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV Владислав Русев от Асоциацията на пенсионните фондове за въвеждането на мултифондовете във втория и третия пенсионен стълб.

Механизмът е съобразен с възрастта, ще попаднат по най-подходящия за тях подфонд по служебен път. До 49 г. ще бъдат разпределяни в динамичния фонд и ще носи най-висока доходност. След 50 г. ще бъдат разпределяни в балансирания, а до 3 г. преди пенсия в балансирания.

Фондовете ще започнат да функционират от 1 януари 2027 г. Дружествата са задължени да консултират клиента и да кажат кой е най-подходящият фонд за него. Не става въпрос за хазарт с парите ни. Когато си избрал подфонд, изчайте, не го сменяйте бързо, посъветва Владислав Русев.