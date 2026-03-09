Мъж, отвлякъл и пребил бившата си в Кресна, ще бъде съден по съкратената процедура

22-годишен мъж, отвлякъл и пребил бившата си приятелка, ще бъде съден по реда на съкратеното съдебно следствие. Това става ясно от първото заседание в Окръжния съд в Благоевград по делото срещу Богдан Д. Той е обвинен в отвличане при условия на домашно насилие на 20-годишната Ивана С. от Кресна.

Двамата били приятели, като през януари 2024 г. заживели заедно на съпружески начала във Великобритания, но отношенията им се влошили. Жената се върнала да живее при баба си и известно време двамата не общували. В края на септември 2024 г. Богдан отново започнал да търси Ивана по телефона, опитвал се е да осъществява контакт с нея. На 16 октомври 2024 г. посетил дома й в Кресна, влязъл вътре и заварил момичето, заедно с братовчедка й и баба й. Поискал да говори с бившата си приятелка, но тя отказала. Тогава мъжът започнал да я дърпа и удря. Чрез употреба на сила взел телефона й и се отправил към автомобила, с който дошъл до мястото. Излизайки от двора на къщата, се качил в колата си и започнал да разглежда неговото съдържание. Ивана го последвала в опит да си вземе телефона. Мъжът успял да я издърпа и насила я качил в колата, а краката й останали да висят навън, въпреки че тя се дърпала и се опитвала да се освободи. Той запалил лекия автомобил и потеглил. После оставил жената до гора в покрайнините на Кресна, на безлюдно място и й нанесъл удари, след което си тръгнал. Ивана успяла да се обади на близките си, които я открили и завели в лечебно заведение, а медиците установили множество кръвонасядания, отоци, кръвоизливи, наранявания в областта на лицето и изкълчване в лява лакътна кост. На следващия ден е открит и задържан.

Пред съда Богдан признал всички факти, изложени обвинителния акт, но на този етап е отказал да дава обяснения. Чрез адвоката си поискал да сключи споразумение с прокуратурата, но пострадалата жена, която е конституирана като частен обвинител, не била съгласна. Така делото влезе в съда, където стана ясно, че ще се гледа по съкратената процедура и е отложено за април, когато ще бъде разпитан бащата на подсъдимия.