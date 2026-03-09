Близо 2 часа отнело, докато въздушната линейка стигне при мъжа, починал край Мальовица

Близо два часа отнело, докато въздушната линейка стигне при 44-годишния мъж, който почина край Мальовица в неделя.

Час и 50 минути изминали, докато тече организацията и прелитането на въздушната линейка, считано от подаването на първоначалния сигнал до Планинската спасителна служба (ПСС) до пристигането, пише OffNews.

На мъжа му прилошава по време на преход в планината. Въпреки че му е оказана долекарска помощ и е извикан хеликоптер, умира.

От сводката на ПСС става ясно, че организацията за реакция при подобни случаи е тромава и неефективна и за спешност на въздушната медицинската помощ не може да става дума.

На 7 март 2026 г. в 13:00 ч. в Централния денонощен пост (ЦДП) на Планинската спасителна служба постъпва сигнал от турист, който съобщава, че приятелят му, с когото се движат със ски в посока вр. Безименен, по пътеката от Втора тераса към Петлите, е колабирал.

Докато тече разговора с дежурния планински спасител в ЦДП, пострадалият губи съзнание. Придружителят му е посъветван да установи пулс и дишане, след което да започне сърдечен масаж и изкуствено обдишване.

Времето в района е добро, позволява използването на помощ по въздуха и дежурният в спасителната служба взема решение незабавно да активира въздушна линейка.

Около 13:10 ч. той се обажда на тел. 112, като информира оператора, че поради спешното състояние на пострадалия турист ще е необходимо задействането на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) за разрешение за полет.

Веднага след това, в 13:15 ч., информира и екипа на ПСС в района на кк Мальовица, откъдето към мястото на инцидента незабавно тръгва дежурен спасител с моторна шейна, който носи дефибрилатор и медицинско оборудване за спешни реанимационни действия.

В 13:21 ч. инцидентът е отразен на терминала на системата 112. В 13:24 ч. е осъществена връзка с оказващия помощ на терен, взети са координати и е уточнено състоянието на пострадалия. В 13:30 ч. е осъществена конферентна връзка с дежурния в ЦДП на ПСС и дежурния екип в ЦСМПВ, в който са уточнени телефони за връзка и координати на мястото на нещастието.

В 13:35 ч. дежурният в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) осъществява връзка с планински спасител, който пристига междувременно на мястото на нещастието, за уточняване на състоянието на пострадалия.

В 13:38 ч. дежурният екип на ЦСМПВ взема решение за активиране на въздушна линейка, за което информира оперативната централа на България Хели Мед Сървиз (държавното дружество, създадено специално за извършване на полети за спешна медицинска помощ по въздуха).

В 14:18 ч. хеликоптерът излита с прогнозно време за полет 20 мин. до мястото на нещастието. Каца в 14:50 ч., 12 минути по-късно медицинският екип установява смъртта на пострадалия турист, след което машината се прибира в базата си, където каца в 15:54 ч.

Починалият турист е подготвен за наземен транспорт с импровизирани средства до място, откъдето би могъл да бъде прехвърлен на влечка за транспорт с моторна шейна. От Спасителната служба молят за съдействие екипа на България Хели Мед Сървиз за транспортиране на тялото до по-ниска част на планината. Оттам отказват, като се позовават на протокола си за действие.

"Това е фактически, но не и морално правилно в текущата ситуация", пишат от спасителната служба.

От службата цитират и друг случай от 7 март - в 13:15 ч. се получава обаждане за нещастен случай в района на Йончево езеро. Пострадал е турист, който се оплаква от проблем в коляното. Шест планински спасители от екипа на спасителна база Боровец се отправят към него. Поради отдалечеността и невъзможността да се стигне с моторни шейни до мястото на инцидента, какъвто е първоначалния замисъл, се налага наземен транспорт на пострадалия турист, като акцията продължава до 22:30 ч. Това ангажира голяма част ресурса на ПСС в разгара на охрана на ски-зоната в кк Боровец и на кк Мальовица, освен това е предпоставка за влошаване състоянието на пострадалия, преохлаждане, както и потенциални рискове за самите спасители, коментират от спасителната служба.

Инцидентите предизвикаха сериозен отзвук в социалните мрежи за реалното състояние на спешната ни въздушна помощ. В пост във фейсбук Димитър Димитров пише, че хеликоптерната спешна медицинска система (HEMS) има врагове у нас.

Време е маските да започнат да падат, защото иначе системата ще се провали, а сметката я плащаме ние. Ясно е, че има намесени икономически интереси, има и хора, които просто мечтаят тази система да е в МВР, МО или на друго място напук на ЕС законодателството, пише той.

Димитров отправя обвинения към "ръководни кадри" в здравното министерство, които винаги са "готови да обслужат горните, защото не искат НЕMS да съществува".

От планираните 6 оперативни бази в момента има само две - в Сливен и във "Враждебна", София. (Очаква се да заботи и базата в Долна Митрополия.) Според Димитров по останалите не се работи от година.

Пак според него от закупените 5 хеликоптера летят 3, един е "консервиран", а друг "стои в завода производител". По думите му подборът на пилотски кадри е под въпрос, а щатът е "раздут" с ненужни позиции.

"Въпрос на време е ЕС да ни накара да върнем голяма част от тези 200+ милиона, които ни бяха дадени за HEMS. Цялото нещо се крепи на косъм", твърди Димитър Димитров.

При запитване до Министерството на здравеопазването за проверка на фактите по инцидента и реакцията на спешната въздушна помощ обясниха, че сигналът е подаден към ЦСМПВ и след тяхното обяснение по случая ще бъде върнат отговор.