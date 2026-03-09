Автосервиз горя в старозагорско село

Горя автосервиз в старозагорското село Преславен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в малко преди 14:50 днес.

Първоначално е подаден сигнал за пожар на автомобил, а място са изпратени два екипа на пожарната. При пристигане на място е установено е, че гори помещение, обособено като автосервиз, в което има автомобили и друга техника.

Няма данни за пострадали. Пожарът е загасен, а на място е изпратен и полицейски екип за оглед на местопроизшествието.

Започнато е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.