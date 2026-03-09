Ревнивец прегази бившата си - искал да се съберат отново, жената бере душа в болница (Обзор)

Екшънът се разигра навръх женския празник в гълъбовското село Обручище

Опит за убийство от ревност потресе Старозагорско и преди две седмици

Дрогиран мъж на 36 години се опита да убие бившата си съпруга, на 29 г., навръх женския празник 8 март, като я прегази с мерцедеса си. Жертвата била притисната с колата към оградата на къща. Тя е настанена в старозагорската университетска болница с опасност за живота - с натрошени крайници и таз, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Среднощният екшън се разигра в село Обручище, община Гълъбово. Преди време Стефка, която е от селото, и Симеон Д., родом от съседното село Трояново, живеели като семейство в Обручище в собствена къща.

Двамата имали брак и две малки деца. Жената работела в чистота към общината, а мъжът - в ТЕЦ "Брикел", разказа за "24 часа" кметът на селото Станислав Габровски. Тя била добър работник, но имала проблеми със съпруга си, който бил много ревнив и често се карали.

Когато положението станало нетърпимо, преди около 3 г. се развели и се изнесли от Обручище - отишли да живеят в общинския център Гълъбово. И двамата напуснали работните си места, а бедната им къща в Обручище останала да пустее. Не се мяркали в селото.

Въпреки това ревността на мъжа не изгаснала. На 8 март жената, която произхожда от семейство с десетина братя и сестри, пристигнала на гости в Обручище, където в своя къща живеел един от братята с майка им.

Разбрал за това, след нея довтасал с мерцедес и бившият й мъж. Той настоявал някогашната му съпруга да се върне при него и да заживеят отново заедно. Тя отказала и се опитала да избяга към къщата на роднините си. През това време Симеон я настигнал с автомобила си и умишлено я блъснал няколко пъти в областта на таза.

Свидетели на случката станали роднини на Стефка. Една от сестрите й, на 33 г., подала сигнал на телефон 112 в 23,35 ч. Пристигналата линейка откарала пострадалата в болницата в Стара Загора, а полицията открила и задържала нападателя. Пробата му за наркотици се оказала положителна за марихуана след проверка с техническо средство, потвърдиха от прокуратурата.

Окръжната прокуратура в Стара Загора е образувала досъдебно производство по случая. Тя вече привлече като обвиняем и задържа мъжа за умишлено причиняване на многостепенна средна телесна повреда на жена при управление на лек автомобил, при което е нарушил правилата за движение. Засега той е в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор, предстои да бъде поискано постоянното му задържане под стража.

Опит за убийство от ревност преди две седмици също потресе Старозагорско. В ареста с най-тежката мярка за отклонение за този опит е 43-говишният Й. А., обвинен че на 23.02.2026 г. в село Оряховица, община Стара Загора, направил опит умишлено да умъртви 37-годишен мъж, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.

Макар Й. А. да е с установени адрес и самоличност, съдът тогава счете, че има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. За постоянния му арест се оказа от значение и поведението на обвиняемия, предхождащо обвинението. Той е бил в радневското село Боздуганово, но в деня на престъплението извикал и сина си да го закара с колата до Оряховица, където се намирали бившата му съжителка З. Р.

Тя живеела там на семейна начала вече с друг мъж - пострадалия Р. Ш., на 37 г. По тази причина нападателят отишъл в дома им към 10 ч, за да се саморазправи с тях. Между тримата възникнал скандал.

По делото има данни, че обвиняемият тръгнал за Оряховица, като е носил два ножа. Първоначално той първо ударил с тояга жената. Мъжът Р. Ш. успял да се скрие в гардероб в една от стаите.

Й. А. го открил и пробол с нож в областта на гърдите. Пострадалият бил откаран в болница, където бил настанен за лечение.