СДВР: Не е установен дрон в района на летището в София след подадения в събота сигнал

Шефът на СДВР Любомир Николов Снимка: Юлиян Савчев

В събота е постъпил сигнал за евентуално прелитащ дрон над летище „Васил Левски“ в София, но дрон не е установен, съобщи пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов.

На 7 март от пресцентъра на аеропорта съобщиха за БТА, че системите за наблюдение на летище „Васил Левски“ в София са засекли следобед дрон.

Николов обясни, че на сигнала са реагирали служители на „Гранична полиция“, които установяват гражданин, служител в известна немска авиокомпания от 2008 г., в когото са открити радиостанция и фотоапарат. Същият е казал, че слуша радиолокационната кула за излитащи кацащи самолети, за да има подготовка да направи професионални снимки на самолети, с които да участва в нещо като конкурс за такива кадри, в социалните мрежи. 

Други сигнали за дронове също постъпват, но те към момента не се потвърждават, добави директорът на столичната полиция.

 

