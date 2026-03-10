Поне 20 евро великденска добавка към пенсиите, смятали може ли да са и по 30 за всички

За да ги плати, правителството трябва да намери поне 50 млн. евро

Имало и варианти бонусът да е различен според размера на пенсията

Поне 20 евро великденска добавка към пенсиите предвижда да отпусне правителството, научи “24 часа”. Като това е и най-възможният вариант от всички, които са обсъждали министерствата на финансите и на социалната политика. За да бъдат платени добавките за Великден на всички по този вариант обаче, на бюджета са нужни около 45 млн. евро.

По-малко реалистичен, но желан от кабинета вариант било всичките над 2 млн. пенсионери да получат по 30 евро към пенсиите си през април. Причината е, че за него трябва да бъдат намерени над 60 млн. евро резерви в бюджета.

Поне десетина варианта на сметки за великденските добавки са правени в правителството, съобщи през уикенда социалният министър Хасан Адемов. Той обаче не пожела да уточни какъв е избраният.

Правителството е

търсило и възможност да плати по 40 евро

добавка към всички пенсии. Тя обаче е отпаднала заради цената от над 80 млн. евро.

Освен вариантите с твърда сума за всички пенсионери сметки са правени и върху сценарии, при които размерът на великденските бонуси да зависи от доходите на пенсионерите. Като за доходна граница е била ползвана линията на бедност, която през 2026 година е в размер на 390,63 евро. Под тази сума е доходът на 856 хил. пенсионери от общо 2 млн. души.

Първият такъв сценарий предвижда пенсионерите с доход до линията на бедност да получат за Великден добавка от 30 евро. А останалите около 1,2 млн. възрастни да вземат по 20 евро отгоре.

Обсъждан е бил и вариант, при който великденската добавка да е на 4 нива. При него се е предвиждало пенсионерите с пенсия, по-малка от 390, 63 евро, да получат по 25 евро за Великден. За хората с пенсии до 1000 евро е бил обсъждан бонус в размер на 20 евро. Като е имало още две графи за по-богатите пенсионери. При тях добавката е трябвало да бъде 15 или 10 евро в зависимост какъв е размерът на пенсията им.

През миналата година великденски добавки към пенсиите

получиха само 687 хил. души, чиято пенсия тогава бе под 638 лв.

- линията на бедност за 2025 г. Получиха по 50 лв., което струва над 34 млн. лв.

За Коледа пък предишното правителство даде по 120 лв. на пенсионерите с доходи под 638 лв. Техният брой вече бе спаднал до 536 хил. души, но общият разход на бюджета за бонусите бе в размер на над 64 млн. лв.

През 2024-а за изплащането на великденски добавки към пенсиите се наложи специално решение на Народното събрание. Бяха дадени по 100 лв. бонус към пенсиите на 535 хил. души с доход под тогавашната линия на бедност от 526 лв.

Великденски добавки към пенсиите за последно не бяха давани през 2020 година, когато започна пандемията от COVID-19. Като помощ за пенсионерите тогавашното правителство реши да въведе

специална пандемична добавка,

която бе плащана в периода август-декември. Нейният размер бе 50 лв., а впоследствие бе включена в размера на пенсиите. Въпреки пандемичните добавки в края на 2020 г. всички пенсионери получиха по 50 лв. допълнително за Коледа.

Закон за празнични бонуси може да отпусне пари и за бедни млади

Коледни и великденски бонуси да получават не само пенсионери, а всички бедни - многодетни семейства, самотни родители, хора с увреждания и пр.

Такава промяна в Закона за социалното подпомагане предложи в края на миналата година депутатката от ГЕРБ Деница Сачева. Тя поиска социалното министерство да направи сметки и да вкара в парламента текстове за промяна на закона. В средата на януари тогавашният социален министър Борислав Гуцанов пък обясни, че такива помощи два пъти годишно ще получават около 507 хил. души. Като идеята му бе при отпускане на помощта за празниците да се взема предвид целият доход. Така от подпомагане щяха да бъдат изключени пенсионери, чиято пенсия е малка, но имат други доходи, с които минават над линията на бедност, определена за съответната година.

Въпреки обявените намерения обаче в този парламент такъв законопроект така и не бе внесен.

Промяна в удължителния закон за бюджета, с която да бъдат разписани великденските добавки за тази година, пък възнамерява да внесе “ДПС - Ново начало”. Това трябва да стане в четвъртък, когато депутатите ще обсъждат правителствения законопроект.

В предложението на ДПС надбавката за Великден ще е в размер на 55 евро за 856 000 пенсионери под линията на бедност. Останалите 1 216 000 пенсионери трябва да получат по 15 евро за празника, разясни в понеделник зам.-председателят на ДПС и на парламентарната група Йордан Цонев. Според него предложението ще струва на бюджета 65,3 млн. евро.

Не е ясно обаче дали предложението на ДПС ще успее да събере достатъчно подкрепа в парламента. Само ден по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща подкрепата на депутатите си за удължителния закон на бюджета, но с условието в парламентарната зала той да не бъде променян от партиите. (24часа)