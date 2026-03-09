Пътници в кола нападнаха шофьор на камион след катастрофа край Разград

Пътници в кола с финландска регистрция се нахвърлили върху шофьор на товарен автомобил „Волво" след пътнотранспортно произшествие на главния път Е-70, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът за инцидента в участъка между разградското село Гецово и местността Старият кладенец е получен в следобедните часове. Пристигналите на място полицейски екипи установили, че лек автомобил „Фолксваген Пасат" с финландска регистрация и товарен автомобил „Волво“, движещ се в посока Русе, са се ударили странично при разминаване. В лекия автомобил, който след удара се блъснал в задната част на камиона, са пътували петима български граждани. Констатирано е, че 21-годишният шофьор на автомобила от варненското село Слънчево не притежава българско свидетелство за управление на моторно превозно средство. Пред полицаите той е заявил, че има издадена шофьорска книжка във Финландия. Младежът е отведен с болки в крака за преглед в Спешния център в Разград.

Шофьорът на товарния автомобил на 55 години спрял след инцидента, за да попита дали пътуващите имат нужда от помощ. Те обаче го нападнали, в резултат на което мъжът е получил наранявания по лицето.

На мястото се извършва оглед, като се изясняват обстоятелствата около катастрофата и действията на всички участници. Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от екипи на „Пътна полиция", предаде БТА.