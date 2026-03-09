ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Женските национални баскетболистки вече тренират в...

Шофьор подгони блъснал го водач в Пловдив, полицаи го глобиха за дрифт

24 часа Пловдив онлайн

4680
Случката е на кръстовището до моста на Адата в Пловдив СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Санкциите паднаха в съда, преследвал лични интереси, а не форсирал безпричинно двигателя

Шофьор натисна газта в опит да догони водач, блъснал го в Пловдив, и засекли рязката маневра полицаи го санкционираха за дрифт. В 12,31 часа на 14 април м. г. мъжът навлязъл в хондата си в кръговото на булевардите "България" и "Северен" с висока скорост и бил спрян от патрул. Така се стигнало до издаването на наказателно постановление с глоба от 3000 лв. и отнемане на книжката за 1 година.

Водачът обжалвал и обяснил, че малко преди това е претърпял леко ПТП, но другият участник избягал, затова и се опитал да го настигне. По тази причина състав и на Районния, и на Административния съд в Пловдив намират, че не става дума за целенасочено извеждане на автомобила извън контрол чрез безпричинно форсиране на двигателя и завъртане на автомобилни гуми, а за преследване на лични интереси. Така санкциите са отменени, като решението на втората инстанция е окончателно. 

