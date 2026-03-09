Малина от Кнежа, на която помогна "Бригада Нов Дом", вече не живее с майка си

Историята на Малина от Кнежа се превърна в един от най-разтърсващите случаи в предаването "Бригада Нов дом". Тя показва, че дори най-красивият ремонт невинаги е достатъчен, за да промени живота на едно дете, когато основите на семейството са разклатени.

По информация на фондация "Подай ръка" към днешна дата малката Малина вече е изведена от средата, в която е живяла, пише ladyzone. В продължение на повече от осем месеца екипът на организацията се опитва да помогне на майката и детето да изградят по-добър живот. В търсене на подкрепа те се обръщат и към екипа на Бригада Нов дом. Водещата Мария Силвестър и майсторите от предаването не просто ремонтират къщата, а се опитват да внесат надежда в живота на Малина и нейната майка. Историята на момичето трогва хиляди зрители.

Детството на Малина обаче е белязано от тежка лична трагедия – загубата на баща ѝ. 11-годишното момиче прекарва часове до тялото на починалия си баща, преди някой да разбере какво се е случило. Тази травма оставя дълбока следа, а бедността само задълбочава болката. Малина и майка ѝ живеят в крайно тежки условия – без баня и без течаща вода. Детето се къпе навън, в леген на двора.

Фондация Подай ръка първа застава зад каузата на момичето. В продължение на месеци доброволците работят, за да помогнат на семейството. Когато става ясно колко голяма е нуждата, те се обръщат към Мария Силвестър и Бригада Нов дом. Благодарение на общите усилия мечтата на Малина се сбъдва – тя получава собствена светла и модерна детска стая, а домът се превръща в уютно и сигурно място.

Екипът на предаването решава да подари на момичето и един красив спомен. Знаейки, че Малина обича водата, те я качват на лодка. „Проблеми, чао!", казва тя, докато лодката се отдалечава – кратка реплика, в която се събира цялото ѝ желание да остави трудностите зад гърба си.

Когато Малина вижда напълно обновения дом, старата стая с дупки под прозорците вече е превърната в истинска приказка – с тапет на розов замък, ново легло, шкафчета, климатик и снимка за спомен с Мария Силвестър. „Вие сте прекрасни, направо магьосници!", казва тя на майсторите.

Скоро след ремонта обаче става ясно, че проблемите в семейството са много по-дълбоки от материалната бедност. От фондация "Подай ръка" съобщават за поредица от сериозни и тревожни ситуации, свързани с поведението на майката. Въпреки желанието им семейството да остане заедно, опасенията за безопасността на детето се задълбочават – вече не само за психическото, но и за физическото му здраве. Организацията търси съдействие от институциите, включително Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето.

Днес обаче има и добра новина. По информация на хората, които следят случая, Малина вече е на безопасно място. „Тя е добре – щастлива, обгрижена и заобиколена от любов", споделят от организацията.

Историята на Малина е болезнено напомняне, че истинската промяна не се измерва само с ремонти и нови мебели. Най-важният покрив над главата на едно дете са сигурността, спокойствието и любовта.