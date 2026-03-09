ДПС със свое решение, вкарват го в удължаването на бюджета - по 55 евро за най-бедните (Обзор)

Закон за празнични бонуси може да отпусне пари и за бедни млади

Коледни и великденски бонуси да получават не само пенсионери, а всички бедни - многодетни семейства, самотни родители, хора с увреждания и пр.

Такава промяна в Закона за социалното подпомагане предложи в края на миналата година депутатката от ГЕРБ Деница Сачева. Тя поиска социалното министерство да направи сметки и да вкара в парламента текстове за промяна на закона. В средата на януари тогавашният социален министър Борислав Гуцанов пък обясни, че такива помощи два пъти годишно ще получават около 507 хил. души. Като идеята му бе при отпускане на помощта за празниците да се взема предвид целият доход. Така от подпомагане щяха да бъдат изключени пенсионери, чиято пенсия е малка, но имат други доходи, с които минават над линията на бедност, определена за съответната година.

Въпреки обявените намерения обаче в този парламент такъв законопроект така и не бе внесен.

Промяна в удължителния закон за бюджета, с която да бъдат разписани великденските добавки за тази година, пък възнамерява да внесе “ДПС - Ново начало”. Това трябва да стане в четвъртък, когато депутатите ще обсъждат правителствения законопроект.

В предложението на ДПС надбавката за Великден ще е в размер на 55 евро за 856 000 пенсионери под линията на бедност. Останалите 1 216 000 пенсионери трябва да получат по 15 евро за празника, разясни в понеделник зам.-председателят на ДПС и на парламентарната група Йордан Цонев. Според него предложението ще струва на бюджета 65,3 млн. евро.

Не е ясно обаче дали предложението на ДПС ще успее да събере достатъчно подкрепа в парламента. Само ден по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща подкрепата на депутатите си за удължителния закон на бюджета, но с условието в парламентарната зала той да не бъде променян от партиите.