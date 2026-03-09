ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пезешкиан: Иран е готов да разследва обвиненията з...

22 хиляди повече безплатни винетки за 3 години, вече са 246 хил.

Около 10 на сто от винетките за движение по пътищата са безплатни. СНИМКА: “24 ЧАСА”

246 хиляди са безплатните винетки за 2025 г., или около 10% от продадените годишни винетки в страната, пише в анализ на Института за пазарна икономика по данни на Агенцията за социално подпомагане.

Освободени от заплащане на винетна такса за един лек автомобил са лицата с над 50% намалена работоспособност според решение на ТЕЛК.

През последните три години броят на безплатните винетки се увеличава с над 22 хиляди, или над 11% спрямо 2022 г., според ИПИ.

В периода 2019 - 2025 г. най-много се е увеличил броят им в област Перник - близо 60%. Голямо е повишението и в Благоевград - над 30%.

В същото време броят на предоставените винетки в столицата, Пловдив и Силистра намалява през разглеждания период. В столицата свиването е от 38 хиляди винетки през 2019 г. до 34 хиляди през 2025 г.

Възходящата динамика в последните години е пряко обвързана с увеличаването на броя на хората с валидни експертни решения и с административната активност по заявяване на правото.

В контекста на нарастващите цени на винетките (особено през 2025 г.) икономическият стимул за упражняване на правото на безплатна такава става по-силен.

А струпването около столицата и икономическите центрове около Пловдив, Велико Търново, Габрово и Русе подсказва, че вероятно ежедневната трудова миграция нараства, анализират от ИПИ.

