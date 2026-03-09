Терзиев смени 10-и заместник, само трима останаха от първия му екип (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Официално: Благородна Здравкова с ресор култура и туризъм навършила години за пенсия. Поста поема магистърът по изкуствознание Ирина Дакова

Поредна рокада в зам.-кметския си екип обяви кметът на София Васил Терзиев.

Няколко дни след промяната в направлението по околна среда, където доскорошният шеф на Столичния инспекторат Николай Неделков замени Надежда Бобчева като зам.-кмет, в понеделник бе сменена и Благородна Здравкова, която отговаряше за културата и туризма. Новият зам.-кмет, който ще отговаря за развитието на двата сектора, е Ирина Дакова, която встъпва в длъжност от 10 март.

Така от първоначалния екип на Васил Терзиев, с който той влезе в общината през 2023 г., днес на “Московска” 33 останаха само трима: Надежда Бачева (по социални дейности и здравеопазване), Никола Лютов (строителство) и Иван Гойчев (дигитализация).

Причината за смяната на поредния зам.-кмет този път се оказа “навършване на право на пенсия” от Благородна Здравкова.

Иначе Здравкова замени на поста Яна Генова, която обяви, че напуска Столичната община в първите дни на 2025 г. Здравкова дойде от администрацията на “Слатина”, където бе зам.районен кмет.

Терзиев благодари на Здравкова за отдадената работа и приноса ѝ към развитието на културните политики на града и

я изпрати с букет рози и специално благодарствено писмо

“Затварям една страница, но съм сигурна, че идват още по-добри възможности. Оставям сектор “Култура” в общината, като се надявам летвата да е високо. Дано дойде някой по-добър, за да вървим напред”, написа във фейсбук Здравкова и също благодари на колегите си в общината.

Според запознати причината за рокадата обаче не е само навършването на години за пенсия, но и желанието на Терзиев за реформи в местните политики в областта на културата.

Ирина Дакова познава добре културния сектор на София и през годините е работила активно за развитието на общинските програми в тази сфера. Вярвам, че с нейния опит ще дадем нова енергия на културната политика на града и ще създадем по-добри условия за хората и организациите, които я създават, коментира Васил Терзиев.

Като зам.-кмет Ирина Дакова ще работи за изпълнението на общинската стратегия за културата и изкуствата. Сред основните акценти са подкрепата за културните оператори и институции, разширяването на достъпа до култура в различните части на града и развитието на културните индустрии като част от икономическото и туристическо развитие на столицата, уточняват от общината.

Дакова има дългогодишен професионален опит в управлението на културни програми, дипломация и развитието на политики в областта на културното наследство и визуалните изкуства. Тя идва от Министерството на културата,

била е и 8 г. главен експерт в дирекция “Култура” на Столичната община,

както и старши експерт в Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Дакова е магистър по изкуствознание от Националната художествена академия и по европеистика и социални науки от Софийския университет. Специализирала е музеология в Солунския университет “Аристотелис”.

От “Спаси София” обаче заявиха, че десетата промяна в екипа на Терзиев от началото на мандата му е “сигнал за сериозни проблеми в управлението на столицата”.

“Когато в рамките на броени дни двама зам.-кметове напускат позициите, това неизбежно поставя въпроса как функционира управленският екип на столицата и как това се отразява върху работата за града”, коментира общинският съветник от “Спаси София” Стефан Спасов.

Още в началото на мандата на Терзиев напусна зам.-кметът по строителството Иван Матов, който беше от квотата на “Демократична България”. Последва го Яна Генова от “Спаси София”. Няколко месеца по-късно и цялата партия на Борис Бонев напусна коалицията около Терзиев. С това се оттегли и другият ѝ зам.-кмет, който отговаряше за транспорта - Илиян Павлов.

По-късно напусна зам.-кметът по финансите Иван Василев. На неговото място беше назначен Георги Клисурски, който в момента е служебен министър на финансите. Постът му в общината остава незает, а този ресор сега е към кмета.