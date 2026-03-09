Кабинетът вече чисти и зам. областните управители - 8 си отидоха, новите се бавят (Обзор)

Ръководителите бяха сменени още на първото заседание на служебната власт

Кабинетът “Гюров” започна чистка и на заместник областните управители, след като още на първото си заседание на 23 февруари смени всички ръководители.

В понеделник свалени бяха зам.областните на Пловдив, Варна, Смолян, Благоевград, Хасково и Ловеч.

В града под тепетата заповедите си са получили Нурджан Караджова от ДПС и Атанас Ташков от ГЕРБ. В Смолян си отиват Андриян Петров и Красимир Даскалов, които са били на постовете и преди в кабинети с участието на ГЕРБ. Петров е бивш общински съветник от ГЕРБ в Смолян, а Даскалов е бил един мандат кмет на Девин. В Хасково пък са освободени Митко Петров и Богдан Кирилов. Петров бе два пъти заместник. За пръв път той беше на поста в последния кабинет на Бойко Борисов. За втори път го зае на първи август 2023 година. Кирилов заемаше длъжността от 10 юни миналата година.

Освободен е и Христо Ангелов в Благоевград, който заместваше и предишния областен - Георги Динев от ГЕРБ. Партията на Бойко Борисов обаче излезе с реакция по темата: “Реваншистка политика, водена от служебния кабинет на Андрей Гюров, който до момента е извършил над 50 кадрови смени на висши държавни служители”, написаха от там.

Засега в четирите области нови назначения няма. Такива има само във Варна - юристите Доля Пчелинска и Огнян Рачев, който за втори път влиза в кабинета, и Ловеч - Диляна Пиронкова сменя Нели Читова. Красимира Иванова-Атанасова пък е новият зам. на Ямбол, където нямаше такъв от април.

Така правителството продължава светкавичните си рокади, като новите назначения са над 50. За две седмици власт бяха сменени главният секретар на МВР, шефовете на пътищата в АПИ, на храните в БАБХ, директорът на НАП и на агенция “Медицински надзор”, всички областни управители и някои от областните директори на МВР.

