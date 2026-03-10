ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гимнастикът Давид Иванов посвети историческия успе...

17,5% - всеки шести у нас живее сам вкъщи: лидер сме на Балканите (Графика)

Разходка по "Витошка" в София

17,5%, или всеки шести пълнолетен българин живее сам в домакинство. Това сочат данните от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда около средния дял за Европейския съюз по този показател - 20,5%.

Въпреки това сме първенци на Балканите по този показател. След нас с малка разлика на полуострова от ЕС се нареждат Румъния (15,2%) и Гърция (12,2%). 14,1% от сърбите живеят по един човек в домакинство, а в Северна Македония - 7,5%.

Най-малко живеещи сами са отчетени в Словакия - едва 4,1% от пълнолетното население.

Очаквано най-много живеят сами в домакинство в северната част на Европа. Лидер е Литва, където 40,1% от пълнолетното население живее по 1 човек. А челната петица се допълва от Естония (35,6%), Финландия (31,1%), Дания (30,7%) и Нидерландия (26,4%).

Разходка по "Витошка" в София

