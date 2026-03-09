ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емилия Русинова: Градската прокуратурата няма да коментира казаното от Теодора Георгиева

Емилия Русинова СНИМКА: Десислава Кулелиева

Градската прокуратурата няма да коментира казаното от българския европрокурор Теодора Георгиева в медийна изява. Това каза Софийският градски прокурор Емилия Русинова пред bTV.

По думите на Георгиева - двете с Русинова са били при Петьо Петров, известен като Еврото, по време на разпространения запис, на който Еврото обяснява, че Георгиева е "договорена" за мястото на български европрокурор.

Според думите на българския европрокурор Теодора Георгиева - софийският градски прокурор Емилия Русинова я е завела в ресторанта "Осемте джуджета" на Пепи Еврото.

Георгиева казва още, че е ходила два пъти-три пъти там, винаги е била придружена от Русинова, а двете са били по време на разпространения скандален запис.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов е предал на компетентните органи сигнала на Теодора Георгиева за оказвани върху нея заплахи и натиск от представители на прокуратура и от политически лидер.

Емилия Русинова СНИМКА: Десислава Кулелиева

