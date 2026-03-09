ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха 2 непълнолетни момичета в асеновградско заведение късно вечерта, майката плаща 300 лв. глоба

Ваня Драганова

[email protected]

1732
Били без придружител, таксиметров шофьор щял да ги закара до Мулдава, където живеят

Две непълнолетни момичета от Мулдава бяха засечени в заведение в Асеновград около 23,30 часа без придружител и майка им ще трябва да плати глоба от 300 лв. Вечерта на 15 февруари м. г. едно от тях празнувало 17-ия си рожден ден в ресторанта, там била и по-малката му сестра, както и още четирима непълнолетни. Когато полицаите влезли, от компанията обяснили, че не ги чака родител, но имат познат таксиметров шофьор, който трябвало да ги закара до селото, в което живеят, след края на купона.

Според Закона за закрила на детето родителите са длъжни да придружават ненавършилите 18 години свои наследници след 22 часа на обществени места или да осигурят друг пълнолетен, който да се грижи за тях. Затова и майката на двете девойки е санкционирана. Тя обжалвала глобата, но и Районният съд в Асеновград, и административните магистрати в Пловдив намират, че случаят не е маловажен - момичетата са били в заведение, в което се сервира алкохол и се намира далеч от дома им.

Така глобата е потвърдена, като решението на втората инстанция е окончателно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

