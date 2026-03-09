ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК: Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април

3284
До 4 април гражданите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това информираха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук.

Избирателите гласуват в избирателната секция по постоянен адрес, записан в личната карта. Ако имат регистриран настоящ адрес в друго населено място в страната, могат да гласувате там, след като до 4 април подадат заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателния списък. Заявления могат да се подават и по електронен път.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

