3000
Парламентът на извънредно заседание заради кризата с горивата

Извънредно заседание на парламента ще бъде проведено днес. В дневния ред е заложена само една точка, а именно изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници", председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", както и особения управител на „Лукойл".

Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало", а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, съобщи Нова. На заседанието депутатите ще очакват да разберат какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

