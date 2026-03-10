Потушени са общо 104 пожара в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал

През изминалото денонощие са потушени общо 104 пожара в страната, а пожарникарите са се отзовали на 134 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Мъж на 83 години е с изгаряния по лицето и ръцете след пожар в къща в с. Осеново, община Аксаково, област Варна. Причината за пожара е небрежност при работа на открито с газова горелка.

С преки материални щети са възникнали 34 пожара, от които: 20 в жилищни сгради, един в промишлени сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет в транспортни средства, един - друг.

Без нанесени материални щети са възникнали 70 пожара, от които: 26 в сухи треви, горска постеля и храсти, 30 в отпадъци, 11 в готварски уреди и комини, три други.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които: една при инциденти с опасни вещества, 24 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – пет, отстраняване на опасни предмети – две, оказване съдействие на граждани – три, оказване съдействие на други структури и ведомства – десет, други – четири).

Лъжливите повиквания са пет.