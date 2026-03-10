Полковник Иван Миланов: Наши военни работят по законопроект за борба с дроновете

У нас все още няма законодателство за борба с дронове, каза полковник Иван Миланов от асоциацията за борба с дронове в "Здравей, България" по Нова телевизия. Според него в Белгия вече има решение за защита от дронове.

На софийското летище "Васил Левски" за последните 3-4 дни са установени 5 дрона, заради тях два полета са били пренасочени.

"Летището е разделено на зони за сигурност. Попадане на дрон в двигателя на самолет може да доведе до катастрофа. Проблемът у нас е цялостен - нямаме действащо законодателство, но се работи по такъв законопроект. Друго обстоятелство е, че на юг е зона за управление на безпилотни летателни апарати по определени правила.Необходимо е да се въведе многослойна система - засичане, идентифициране и взимане на решение за въздействие върху открития дрон. Трябва да има системи за унищожаване. Военните у нас работят за цялостна система за защита от дронове. Белгия похарчи 50 млн. евро за цялостна многокомпонентна защита, не са много пари. По-големите дронове се откриват с радари, по-малките - със специална система, някои се виждат, а не могат да се засекат. Важно е да имаме законодателство", допълни полк. Миланов.