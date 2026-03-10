Велико Търново посреща с 60 събития празника си - 22 март

С близо 60 културни събития в различни жанрове Велико Търново ще посрещне своя празник – 22 март.

Програмата е разнообразна и изпълнена с поредица от прояви, обявиха на пресконференция заместник-кметовете на старопрестолния град Нейко Генчев и Георги Недев, заедно с Нелина Църова – директор на дирекция „Култура, недвижимо културно наследство, празници и фестивали". Събитията съчетават както традиции, характерни за празничния ден, така и изцяло нови проекти.

За първи път ще се състои Фестивал на побратимените градове – в навечерието на 22 март Дворецът на културата и спорта „Васил Левски" ще се превърне в сцена на над 170 изпълнители от цял свят. Концертната програма е от 19:30ч. на 21 март.

Изцяло ново събитие е и младежкият концерт TSAREVETS YOUTH FEST. На 21 март пред крепостта Царевец публиката ще види популярните сред младите хора Fyre и DJ THEO, заедно с Александър Колев и Борислав Ковачев – Bobi Solo.

Акцент в часовете преди Празника на Велико Търново е и Пролетният концерт на Биг бенда на града, заедно с Михаела Филева. Събитието е на 21 март в 19:00ч. в МДТ „Константин Кисимов". Тогава ще бъдат връчени званията „Почетен гражданин" и Награда „Велико Търново".

В празничния 22 март събитията започват още от 7:30ч. сутринта с традиционната Света литургия в църквата „Свети Четиридесет мъченици", поднасянето на цветя на гроба на цар Калоян и водосвета. В 9:45 от площада пред Царевец е началото на голямото общоградско шествие, а в 10:30ч. пред Общината са официалните ритуали и слова. В 11:00ч. програмата продължава на две сцени – в парк „Марно поле" с анимация за децата и пред Общината с дефиле на Фестивала на побратимените градове, с концерт на Тони Димитрова (12:00ч). и на местни изпълнители (13:00)ч.

Нов момент в програмата е историческият културен спектакъл „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия" на Ансамбъл „Българе" - от 13:00 до 18:00ч. на 22 март. А кулминация е шоуто „Царевград Търнов – звук и светлина" с празнични фойерверки в 19:45ч.