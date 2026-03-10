Асоциацията на прокурорите написа критерии за главен прокурор

Научно-експертния съвет към Асоциацията на прокурорите в България изготви проект на принципни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) публикува проект на примерни принципни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор. Документът е изготвен от Научно-експертния съвет към АПБ и има за цел да постави началото на професионален дебат за стандартите при избора на ръководството на прокуратурата.

Инициативата на съвета към АПБ е по повод отправения публичен призив от министъра на правосъдието за формулиране на критерии при номиниране на кандидати за ключови длъжности в съдебната власт. От асоциацията подчертават, че подобен разговор е важен за доверието в институциите и следва да се води с участието на професионалната общност, която ежедневно работи в системата на прокуратурата.

Проектът на критерии вече е публикуван на интернет страницата на АПБ и е изпратен до всички членове на асоциацията за обсъждане, мнения и предложения. Целта е да бъде събран широк кръг от становища от прокурорите в страната, така че при формирането на обща позиция да бъде отчетен гласът на хората, които ежедневно прилагат закона и работят по делата.

Документът представлява проект на професионални критерии, предназначен да постави основа за открито обсъждане в рамките на прокурорската общност. Текстът не е насочен към конкретна процедура или личност, а цели да допринесе с експертна гледна точка към разговора за стандартите, които обществото и магистратската общност очакват от ръководителя на прокуратурата.

От АПБ подчертават, че обсъждането на професионални критерии за ключови длъжности в съдебната власт следва да бъде устойчив и последователен процес, основан на експертност и професионален диалог, а не да се ограничава до отделни обществени или политически поводи. Според асоциацията прокурорската общност не бива да бъде само наблюдател на този дебат, а трябва активно да участва в него.

След събирането на мнения и предложения от членовете на асоциацията ще бъде изготвено обобщение на становищата, което ще бъде отразено в окончателния проект на критериите.

Асоциацията на прокурорите в България заявява готовност да участва в бъдещи дискусии и експертни формати по темата и изразява очакване да бъде включена от министъра на правосъдието в подобни обсъждания или в евентуална работна група.