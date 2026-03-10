С концерта „Бродуей в старата столица" световният мюзикъл идва във Велико Търново

С концерта „Бродуей в старата столица" великотърновският театър ще се превърне в сцена на световния мюзикъл. Великотърновци и гостите на града ще се насладят на емблематични песни от прочути мюзикъли в изпълнение на звездни солисти и оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов". Новият проект ще бъде представен за първи път във Велико Търново на 13 март (петък) от 19 часа в голяма зала на МДТ.

Концертът съчетава блясъка на Бродуей със симфоничното звучене на оркестъра и ще пренесе публиката в света на най-обичаните мюзикъли със завладяваща палитра от емблематични песни и дуети. В музикалния спектакъл участват гост-звездите Еделина Кънева, Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов. Вълнуващото музикално пътешествие ще оживее под диригентската палка на маестро Ганчо Ганчев и музикантите от оркестъра на МДТ. Те ще отведат публиката в света на „Уестсайдска история", „Мамма Миа!", „Фантомът от операта", „Замръзналото кралство" и други знакови заглавия от класиката на Бродуей – музика, която от десетилетия наред вълнува публика по целия свят, анонсират от трупата.

Специален гост на концерта е обичаното сопрано Еделина Кънева – една от утвърдените български оперни прими и директор на Националния музикален театър „Стефан Македонски" в София. С богатия си сценичен опит и впечатляващо вокално майсторство тя е аплодирана на престижни сцени у нас и в чужбина и се радва на широка публика.

В концерта ще участва талантливата артистична двойка на Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, които са неразделни не само в живота, но и на сцената. Те печелят симпатиите на публиката със своето ярко сценично присъствие и вокална изразителност. Блестящото сопрано и изисканият тенор са солисти на Държавна опера – Варна, и имат богат репертоар както в оперетното изкуство, така и в жанра на мюзикъла и концертната музика.

Велин Михайлов е внук на легендата на великотърновската оперета Георги Сотиров. Още четиригодишен той става любимец на цяла България с шоуто „Като лъвовете" на Ники Априлов. През 2018 г. Велин дебютира на сцената МДТ „Константин Кисимов" в мюзикъла „Четиримата близнаци", а преди броени дни отново се срещна с великотърновската публика в оперетата „Българи от старо време", където заедно със съпругата си Лилия изпълняват ролите на Янка и Иван.