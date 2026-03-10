Кола събори ограда и се озова в двор, а шофьорът избяга, собственикът отрича да е карал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Горна Оряховица задържаха 22-годишен местен жител, с чийто автомобил е допуснато ПТП, при което са нанесени материални щети по ограда на частен имот в железничарския град.

В неделя срещу понеделник при обход в града полицейски екип е забелязал съборен дувар на къща, а в двора лек автомобил без поставени регистрационни табели.

При извършена справка е установено, че автомобилът е собственост на 22-годишен местен жител. От проведените допълнителни действия по разследването е установено, че произшествието е настъпило в неделя около полунощ. Собственикът отрекъл да е бил зад волана, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.