Терзиев: 141 млн. евро европейско финансиране за електротранспорт са под риск

След отлагането на доклада за транспортната мрежа на столицата, предупреди кметът

София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма „Околна среда", предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод отложения в транспортна комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа, които предвиждат нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите.

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София") и подкрепено от общинските съветници от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП), напомнят от общината.

„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество", заяви Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Фактите показват друго – докладът е внесен в Столичния общински съвет и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред, твърдят от общината.

„Когато липсват аргументи по същество, най-лесният ход е да се блокира работата. Вместо разговор как да подобрим транспорта, отново видяхме политически инат", коментира Терзиев.

Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа: нови тролейбусни линии; по-добри директни връзки между кварталите; по-малко прекачвания; по-надежден градски транспорт; по-широко използване на електрически превозни средства. Те са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и с възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика.

„Едни говорят за транспорта, когато има криза. Ние работим така, че кризи изобщо да няма", заяви Терзиев.

Само през последните месеци Столична община предприе няколко ключови стъпки за модернизация на системата: предложено е разширяване на автобусната мрежа с над 40 км нови маршрути, което за първи път включва райони като „Косанин дол" и „Лозен парк" в редовния транспорт; стартирани са пазарни консултации за доставка и поддръжка на 130 нови трамвая – най-мащабната подготовка за обновяване на трамвайния парк от десетилетия; започната е подготовката за решаване на дългогодишния проблем с трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев", напомнят от общината.

„Транспортът на София няма да се подобри със скандали и внушения. Ще се подобри с инвестиции, планиране и последователна политика", подчерта кметът и призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.

„София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден", заяви той.