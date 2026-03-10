ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Съпруг заплаши жена си с убийство, син преби майка си

Дима Максимова

Образувани са досъдебни производства за домашно насилие. СНИМКА: Пиксабей

Полицаите в Горна Оряховица задържаха 31-годишен от с. Драганово, заканил се с убийство на съпругата си. Сигнал за случая е получен преди обяд на 9 март. По данни на тъжителката в неделя съпругът й е отправил закани за убийство към нея. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В Свищов задържаха 63-годишен мъж с психични проблеми, нанесъл побой на майка си. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на с. Ореш. Тя обяснила, че съпругът й е нанесъл побой на майка си, в резултат на което жената получила отоци и кръвонасядания в областта на лицето. След преглед е освободена за домашно лечение. Извършителят е задържан и конвоиран в специализирано заведение в с. Церова кория. Образувано е досъдебно производство.

Образувани са досъдебни производства за домашно насилие. СНИМКА: Пиксабей

