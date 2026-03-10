ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22439087 www.24chasa.bg

Пожарникари спасиха куче, паднало в шахта

3768
Куче СНИМКА: Pixabay

Спасиха куче, пропаднало в шахта в Силистра, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 март.

Животното е спасено от екип на пожарната.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Куче СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди