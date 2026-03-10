ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Традиционна изложба – базар „Сътворено от женските ръце"

В навечерието на  Международен ден на жената, НЧ “Иван Вазов-1947”, град Костинброд, за поредна година отвори врати за дамите от общината, организирайки традиционната изложба-базар “Сътворено от женските ръце”, имаща за цел да презентира изящните изделия на прекрасните жени-творци. Инициативата събра съмишленици и любители на изкуството, желаещи да се наситят на местното творчество.

Дамите, представили творбите си, бяха наградени и поощрени с малки призове, а трудът им бе уважен от множество гости и посетители, сред които г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд.

Чрез яркия почерк на изкуството и таланта, присъстващите успяха да се уверят, че няма нищо по-красиво от създаденото с любов и сърце. Особено когато е докоснато от нежна женска ръка. Община Костинброд отправя своите искрени поздравления към екипа на НЧ “Иван Вазов-1947” за утвърдената от години традиция, а на всички талантливи дами пожелава повече творчески успехи, вдъхновение и красота по пътя!

