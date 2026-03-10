Илияна Йотова: Политиците подхранват омразата, не помним уроците от историята

“Днес светът е разкъсан от омраза, разделение и противоречие, сякаш не помним уроците от историята. Политиците, които имат претенциите да водят държавите си и света, подхранват тази омраза”

Това заяви държавният глава пред Паметника на спасението, където поднесе цветя по повод 83 години от спасяването на българските евреи.

”Холокоста започна с думи, оглушителна тишина в обществото и отвърнат поглед. Затова днес нашата отговорност е да се изправим с лице срещу омразата, където и да е тя”, допълни президентът.

“Дали сме се преборили с омразата и с отричането 83 години по-късно? За съжаление нашият извод е тъжен”, заяви Йотова и осъди интелектуалците и политиците, отричащи Холокоста - “най-зловещата идеология в човечеството“

“Днешното поведение трябва да бъде обърнато към нашите деца. Да докажем, че подвигът на България от 1943 г. не е забравен. Той трябва да се учи още повече в историята, спомените и в училище. Българските деца трябва да разказват за него по целия свят”, коментира президентът.

”Дните на спасението са просветление за мир и разбирателство. Особено в днешния свят, опожаряван от огньове, войни и тероризъм. Днес искаме въздухът около нас да се огласява от детски смях и радостни викове, а не от плача на майките, които ги губят. Искаме повече разум и диалог. Ако отново извърнем поглед, нямаме отговорност към децата си”, заяви Илияна Йотова.

“Всяка година на 10 март се покланяме пред жертвите на Холокоста и заявяваме: "Никога повече".

Това е една от най-праведните страници на българската история. Преди 83 години Българската православна църква, цар Борис Трети, духовници и общественици не позволиха към лагерите на смъртта да потеглят около 50 хил. български евреи”, припомни Илияна Йотова и заяви, че тази част от световната история има огромна сила. “Тя се изразява в думите на спасените български евреи, които казват, че българската земя ражда човеци“

Йотова припомни и думите на проф. Михаел Бензоар: "България показа, че малък Давид може да победи огромен Голиат, когато става дума за спасение на хора"

По-рано президентът поднесе цветя пред паметните плочи на спасителите на българските

евреи по повод 83 години спасяването им.

На церемонията присъстваха и министърът на външните работи Надежда Нейнски, народни представители, държавници от президенстската институция и дипломати. Цветя поднесоха президентът Йотова, председателят на Народното събрание, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната Адмирал Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев и парламентарните групи.