ГДБОП разби банди за рекет и експлоатиране на момичета (снимки)

10 души са арестувани при мащабна спецоперация в Банско

Иззети са вещи, списъци и над 100 000 евро в брой

Десет души са арестувани при мащабна специализирана операция на ГДБОП срещу две организирани престъпни групи – едната за рекет и насилие спрямо жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане и друга за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия. Това съобщиха антимафиотите на фейсбук страницата си.

Полицейската акция е проведена на територията на град Банско в нощта на 7 срещу 8 март по две досъдебни производства, водени под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград и на Окръжна прокуратура – Шумен.

В хода на първата спецоперация са арестувани 7 членове на престъпна група за рекет, която чрез насилие, заплахи и отвличания е склонявала жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане в стриптийз клуб, контролиран от едно от задържаните лица, като жертвите са били принуждавани да заплащат „такса спокойствие" по 50 лева на ден.

С постановление на наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград задържането на 4 от лицата е продължено за срок до 72 часа. Привлечени към наказателна отговорност са 3 мъже и жена, която е събирала и отчитала парите от предоставяните секс услуги. Те са обвинение за извършени престъпления по чл.321, ал.3, във връзка с чл.213а, чл.214 и чл. 159а НК.

Още трима мъже, членове на друга организирана престъпна група за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия с користна цел, са задържани от служители на ГДБОП в град Банско и в град Шумен същата вечер. Те са били принуждавани да работят в стопанисвани нощни заведения в к.к. Слънчев бряг, обл. Бургас и в град Банско, обл. Благоевград, функциониращи през летния и зимния туристически сезон.

По образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Шумен задържаните са привлечени в качеството на обвиняеми за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3 и чл. 155, ал. 3 и ал. 1 НК.

При действията по разследването при двете операции са извършени обиски на лица, претърсени са 2 автомобила и 9 адреса - нощни заведения и частни имоти. В публични клубове са установени момичета, използвани за развратни действия и принудителен труд.

Открити и иззети са: тефтери с водено счетоводство на предлагащи сексуални услуги жени, суми в общ размер над 100 000 евро, злато, мобилни телефони, палки, ножове, вещи и документи, свързани с престъпната дейност на групата.

Разпитани са десетки свидетели, част от които пред съдия.